خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر

خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح أمام الأشخاص لأول مرة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع.



وسمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين المعبر قرابة الساعة 7,45 ت غ بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو تسعين جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.