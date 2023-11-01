0min

حماس: مقتل سبعة من الرهائن بينهم "ثلاثة أجانب" في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقتل سبعة رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية الثلاثاء في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

