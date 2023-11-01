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نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"

أخبار دولية
2023-11-01 | 06:17
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نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"

نتانياهو: نخوض حربا صعبة وستكون طويلة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بمواصلة الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة "حتى النصر" رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجيش بعد 26 يوما من القتال. 
     
وقال نتانياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 11 جنديا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة: "حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا"، مضيفا: "نخوض حربا صعبة، وستكون طويلة".

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نتانياهو

الحرب

حماس

غزة

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