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دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب" بحق صحافيين في النزاع بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2023-11-01 | 06:20
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دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب" بحق صحافيين في النزاع بين إسرائيل وحماس
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس واسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة: "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
ويذكر أن المحكمة غير ملزمة بالنظر في القضية.
أخبار دولية
مراسلون بلا حدود
دعوى
المحكمة الجنائية الدولية
جرائم حرب
صحافيين
إسرائيل
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