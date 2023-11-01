تايوان ترصد 43 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة

أحصت تايوان تحليق 43 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة، كما افادت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء.



وبحسب بيان للوزارة، تم رصد 43 طائرة صينية وسبع سفن في محيط الجزيرة في الساعات الـ24 السابقة الاربعاء في الساعة 06,00 (22,00 ت غ).



وذكر المصدر نفسه أن من هذا العدد "عبرت 37 طائرة الخط المتوسط (وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به بكين) ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان وجنوب شرقها".