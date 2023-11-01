أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العام

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام.



ومنذ أن شنت القوات الروسية هجومها في شباط 2022، أطلقت ملايين القذائف المدفعية على المدن والقرى الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة، مما أدى إلى تحويل العديد منها إلى أنقاض في شرق البلاد.



وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلال الساعات الـ 24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في عشر مناطق".



وأضاف: "هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام".