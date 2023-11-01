الجيش الإسرائيلي: نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر في إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة

أعلن الجيش الإسرائيلي نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر، في إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة بعدَ الهجمات المتتالية للحوثيين آخرُها ما اعترضه الجيش الاسرائيلي ليل الثلاثاء الاربعاء.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة، على أهداف في إسرائيل.



