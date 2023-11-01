مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء أربعة فلسطينيين في مواجهة جديدة في إطار العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت الوزارة "ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شهيدان في جنين، والثالث في طولكرم، وهو مسنّ من ذوي الاحتياجات الخاصة".



ثم أعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى أربعة بعد ارتقاء مصاب متأثراً بجروحه الخطيرة".



وشهدت مدينة جنين التي تعتبر إحدى أبرز معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة مداهمة عند منتصف الليل اعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله، ومن ثم غادر الجيش المدينة، وفق ما أفاد القائم بأعمال محافظ جنين وكالة فرانس برس.



وفي وقت لاحق ليل الثلاثاء الأربعاء، عاد الجيش وداهم مخيم جنين حيث وقعت مواجهات مع مسلحين، وقُصف منزل تحصّن فيه مسلحان، وفق ما ذكر شهود لفرانس برس.



وقال سكان من المخيم إن ثلاثة من القتلى ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وبحسب الشهود، اقدم الجيش الإسرائيلي على "تدمير طرق داخلية في المخيم".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفّذ عمليات لمكافحة "الإرهاب" في مخيم جنين".



وفي طولكرم (شمال)، قال شهود إن رجلا مسنا قتل خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بينما كان متوجها إلى صلاة الفجر في المسجد.