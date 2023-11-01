إيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس

دعت تركيا وإيران الأربعاء إلى مؤتمر إقليمي يهدف إلى تجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "لا نريد أن تتحول المأساة الإنسانية في غزة إلى حرب تؤثر على دول المنطقة". بينما دعا عبد اللهيان إلى عقد المؤتمر "في أسرع وقت ممكن".