ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 8796 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796 قتيلا وفق ما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 شهيداً، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 22219 مصاباً".