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بدء وصول الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح

أخبار دولية
2023-11-01 | 08:33
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بدء وصول الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح
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بدء وصول الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح

وصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة الأربعاء من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول مصري بالمعبر. 
     
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "من المتوقع وصول أكثر من 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر"، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

أخبار دولية

الفلسطينيين

مصر

رفح

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