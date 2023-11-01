وزير الخارجية الإيراني يحث العالم الإسلامي على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وقطع العلاقات

دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الأربعاء الدول العربية والإسلامية الى "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، معتبرا أن عليها "ألا تتردد" في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي تخوض حربا دامية مع حركة حماس الفلسطينية.



وقال عبد اللهيان خلال زيارة له الى اسطنبول، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" الرسمية بالفارسية: "واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، مضيفا: "لا يجب أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم".