الجيش الاسرائيلي نشر سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر

في إطار تعزيز الجهود الدفاعية بعد الهجمات المتتالية بالصواريخ الحوثية على اسرائيل، آخرها ما اعترضه الجيش الاسرائيلي ليل الثلاثاء الاربعاء، نشر الجيش الاسرائيلي سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر.



وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة، على أهداف في إسرائيل.