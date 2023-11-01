هنية يتهم إسرائيل بارتكاب "مجازر" للتغطية على "هزيمتها المدوية"

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية إسرائيل بارتكاب "المجازر الوحشية" للتغطية على "هزيمتها المدوية" في الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول المنصرم.



وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز: "نؤكد للعدو الصهيوني... أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى".



وأضاف هنية: "لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة".