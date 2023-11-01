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بسبب الحرب على غزة... الأردن تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
أخبار دولية
2023-11-01 | 10:15
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بسبب الحرب على غزة... الأردن تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
الصفدي: عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة
قرّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة.
ووجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.
وأوضح الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر.
وشدد على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.
أخبار دولية
غزة
الاردن
سفير
اسرائيل
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