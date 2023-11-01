الجيش الإسرائيلي: مقتل 16 جنديا منذ الثلاثاء في المعارك الدائرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 16 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في وقت وسّع من نطاق عمليته البرية.



وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس أن "16 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".