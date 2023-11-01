76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة عبروا معبر رفح إلى مصر

عبر الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي 76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.



وأكد المسؤول لوكالة فرانس برس أن "عدد الجرحى الفلسطينيين الذين عبروا حتى الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي بلغ 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية".