بلينكن سيزور الأردن لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس

سيعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الأردن لبحث النزاع الدائر بين حماس واسرائيل، بإطار جولته على الشرق الاوسط، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية.



وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن الوزير سيتوجّه إلى الأردن بعدما أعلن في وقت سابق عن محادثات سيجريها الجمعة في إسرائيل.