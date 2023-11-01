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واشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

أخبار دولية
2023-11-01 | 14:11
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واشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه &quot;مزعزع للاستقرار بشكل كبير&quot;
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واشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

وصفت الولايات المتحدة العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير" ، وحضت إسرائيل على ضبطهم.
     
ورأى المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين بأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير، معتبرا أنه يأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".

أخبار دولية

واشنطن

اسرائيل

ابضفة الغربية

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