عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة



يتواصل الحراك الديبلوماسي متواصلٌ على اكثرَ من جبهة.



وفي هذا الاطار، أكد وزيرُ الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلالَ لقائه نظيرَه التركي هاكان فيدان، أنّ بلادَه تسعى جاهدةً لتنظيمِ مؤتمرٍ للسلام بشأن الأوضاعِ في غزة.

