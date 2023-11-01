الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا "قد يرقى إلى جرائم حرب"

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".



واشارت الامم المتحدة إلى أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".