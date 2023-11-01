البابا يعلن مشاركته في مؤتمر كوب 28 في دبي مطلع كانون الأول

أعلن البابا فرنسيس أنه سيحضر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي ستنطلق في دبي في 30 تشرين الثاني.



وأكد البابا لمحطة "راي 1" التلفزيونية الإيطالية أنه "سيذهب إلى دبي"، لافتا إلى أنه "سيغادر في الأول من كانون الأول حتى الثالث منه، وسيمضي ثلاثة أيام هناك".