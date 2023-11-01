وزيرا الدفاع الاميركي والسعودي: العمل لمنع التصعيد في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزيري الدفاع الاميركي لويد أوستن والسعودي الأمير خالد بن سلمان اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.



وأكدت وزارة الدفاع الاميركية أننا "ملتزمون بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التهديدات في المنطقة".



واشارت إلى أن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد على دور السعودية المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".