المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنه "ليس لدينا تقييم محدد للضربة على مخيم جباليا وليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية".



واشار، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه "أوضحنا لإسرائيل أننا قلقون بشأن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجب أن يحاسبوا".



ولفت ميلر الى أن عددا من المواطنين الأميركيين تمكنوا من عبور معبر رفح إلى مصر.