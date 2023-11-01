زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا، بحسب ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل.



وأكد المرصد أنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.