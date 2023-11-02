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قتلى في انفجار عبوة ناسفة في نيجيريا

أخبار دولية
2023-11-02 | 01:45
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قتلى في انفجار عبوة ناسفة في نيجيريا
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قتلى في انفجار عبوة ناسفة في نيجيريا

قُتل عشرون شخصًا، في شمال شرق نيجيريا، في انفجار عبوة ناسفة، في شاحنتهم، وَفق ما أعلنت مصادر محليّة.

ووقع الحادث، أثناء عودتهم من جنازة قتلى سقطوا، في هجوم شنّه "جهاديون" على قرية مجاورة، قبل يومين.
     
وتراجعت حدّة الهجمات التي يشنّها المسلّحون الإسلاميون الذين يخوضون تمرّدًا، منذ 14 عامًا في هذا الجزء من البلاد. ولم يعد هؤلاء المتمرّدون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي كما كانت حالهم سابقًا، لكنّهم مع ذلك يواصلون استهداف قرى ومناطق ريفية وقواعد عسكرية وينصبون كمائن.

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