الولايات المتحدة تؤكّد أن مواطنين أميركيين بدأوا مغادرة غزة إلى مصر

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن مواطنين أميركيين بدأوا الخروج من قطاع غزة الأربعاء بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية الأميركية التي انخرطت فيها مصر وقطر.



وفي المجموع، أُخرج 76 مصابا فلسطينيا و335 أجنبيا ومن مزدوجي الجنسية من قطاع غزة الأربعاء، بحسب مسؤول مصري. وقال بايدن عبر منصة إكس "اليوم، وبفضل القيادة الأميركية، أمّنا ممراً آمناً لجرحى فلسطينيين ولرعايا أجانب للخروج من غزة". وأضاف "نتوقّع خروج مواطنين أميركيين اليوم، ونتوقع أن نرى المزيد يغادرون في الأيام المقبلة. لن نتوقف عن السعي لإخراج الأميركيين من غزة".



بدوره، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن مواطنين أميركيين عبروا معبر رفح من غزة إلى مصر لكنه رفض ذكر عددهم. وأضاف ميلر لصحافيين "غادرت مجموعة أولى من مواطنين أجانب من بينهم أميركيون، غزة عبر رفح اليوم". وأوضح "نريد التأكد من أننا نستطيع إخراج المواطنين الأميركيين وأفراد عائلاتهم بأمان قدر المستطاع". وأشار إلى أن وزارة الخارجية اتصلت خلال ال24 ساعة الماضية بمواطنين أميركيين في غزة وحدّدت لهم "تواريخ للمغادرة" عبر رفح.



ويضغط المسؤولون الأميركيون منذ أسابيع من أجل إتاحة المغادرة من غزة لرعاياها، بما يشمل محادثات مع قطر، شريكة الولايات المتحدة التي تضم مكتبا لحركة حماس.



من جهته، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للكونغرس الثلاثاء إن حوالى ألف شخص، من بينهم 400 أميركي وأقاربهم، عالقون في غزة وينتظرون أن تجليهم واشنطن.



ويتوجّه بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة تشمل خصوصاً الأردن، وفق ما أعلنت وزارته الأربعاء. ووصف الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عملية مغادرة مواطنين أميركيين بأنها "خطوة أولى مهمة".

