مكافحة الإسلاموفوبيا وعد بايدن

تضع إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا، في قرار يأتي، في وقت يتصاعد فيه التوتر، في أنحاء البلاد، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار، في بيان، إنّ الرئيس بايدن ترشّح لمنصب الرئاسة لاستعادة روح أمّتنا. وهو واضح بشكل لا لبس فيه: لا مكان للكراهية، في الولايات المتحدة الأميركية، ضدّ أيّ كان."



وأضافت: "لفترة طويلة، المسلمون، في الولايات المتحدة وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنّهم مسلمون، مثل العرب والسيخ، عانوا من عدد غير متناسب من الهجمات التي تغذيها الكراهية وغيرها من حوادث التمييز."



وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجاليات المعنية.