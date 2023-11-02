وزيرة خارجية اليابان في رام الله ضمن جولتها... "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر"

تزور وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، رام الله وتتحدّث مع القادة الفلسطينيين، خلال جولتها، التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك، في إطار جهود طوكيو، لتهدئة صراع الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت.



وقالت الوزيرة، وفق رويترز: "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة. ونواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة".