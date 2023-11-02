وزارة الخارجية المِصرية: مصر تستعد لاستقبال أجانب لإجلائهم عبر معبر رفح

تستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم، من قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدوديّ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.



وأوضحت، في بيان، أنّ مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين، في الخارج، إسماعيل خيرت، بحث، خلال اجتماع، مع دبلوماسيين أجانب الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال المواطنين الأجانب وإجلائهم، من غزة، عبر معبر رفح.



وأشار البيان إلى أنّ عددهم هو حوالى 7000 مواطن أجنبيّ يحملون جنسية أكثر من 60 دولة."