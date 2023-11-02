الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني

وجّه الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.



وبحسب البيان، هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.