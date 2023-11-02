الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
على خلفية "الأحداث الإقليمية"... إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون
أخبار دولية
2023-11-02 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
على خلفية "الأحداث الإقليمية"... إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لفرانس برس، أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر تشرين الثاني، ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرجئت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
خلفية
"الأحداث
الإقليمية"...
إرجاء
مؤتمر
بغداد
يشارك
ماكرون
التالي
شناعة: كان هناك مخطط لتقسيم المسجد الأقصى وليس هناك قياديّ استهدفته إسرائيل
الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:24
آلان عون لـ "الانباء الالكترونية": عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس
صحف اليوم
01:24
آلان عون لـ "الانباء الالكترونية": عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس
0
أخبار دولية
2023-10-27
ماكرون يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة
أخبار دولية
2023-10-27
ماكرون يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة
0
آخر الأخبار
2023-10-27
ماكرون يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة
آخر الأخبار
2023-10-27
ماكرون يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة
0
أخبار دولية
2023-10-25
ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: لضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة
أخبار دولية
2023-10-25
ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: لضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:48
قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع
أخبار لبنان
05:48
قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع
0
أخبار دولية
05:47
مجموعة جديدة من الفلسطينيين المزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصر
أخبار دولية
05:47
مجموعة جديدة من الفلسطينيين المزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصر
0
أخبار دولية
05:29
بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
أخبار دولية
05:29
بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
0
أخبار دولية
05:26
تايلاند تفاوضت مع حماس في شأن رهائنها
أخبار دولية
05:26
تايلاند تفاوضت مع حماس في شأن رهائنها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:07
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
فنّ
10:07
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
0
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
0
آخر الأخبار
04:36
الوكالة الوطنية: ميقاتي استقبل سفير قطر لعرض الأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر
آخر الأخبار
04:36
الوكالة الوطنية: ميقاتي استقبل سفير قطر لعرض الأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:11
العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
05:11
العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
0
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
0
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
0
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
2
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
3
فنّ
09:40
أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!
فنّ
09:40
أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!
4
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
5
خبر عاجل
15:23
الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح
خبر عاجل
15:23
الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح
6
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
7
فنّ
10:07
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
فنّ
10:07
نتائج التحقيقات بدأت تتكشف... هل تم العثور على الميثامفيتامين والفنتانيل في نظام ماثيو بيري بعد وفاته؟
8
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More