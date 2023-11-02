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على خلفية "الأحداث الإقليمية"... إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون

أخبار دولية
2023-11-02 | 04:31
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على خلفية &quot;الأحداث الإقليمية&quot;... إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون
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على خلفية "الأحداث الإقليمية"... إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لفرانس برس، أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر تشرين الثاني، ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرجئت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".

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