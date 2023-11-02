تايلاند تفاوضت مع حماس في شأن رهائنها

التقى وفد من بانكوك قادة من حركة حماس، في إيران، للتفاوض بشأن 22 تايلانديًا احتجزتهم الحركة رهائن، خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل.



وقال كبير المفاوضين التايلانديين أريبين أوتاراسين للصحافيين ردًا على سؤال عن اللقاء الذي عقد، في 26 تشرين الأول، في طهران: "أكدوا لي أنّهم يعتنون بهم، لكنّهم لم يذكروا لي موعدا لإطلاق سراحهم. إنهم ينتظرون اللحظة المناسبة."