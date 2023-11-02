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بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

أخبار دولية
2023-11-02 | 05:29
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بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
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بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب، في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
     
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرًا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

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