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مجموعة جديدة من الفلسطينيين المزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصر

أخبار دولية
2023-11-02 | 05:47
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مجموعة جديدة من الفلسطينيين المزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصر
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مجموعة جديدة من الفلسطينيين المزدوجي الجنسية تغادر قطاع غزة إلى مصر

غادرت مجموعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر، بعد خروج مجموعة أولى عند فتح المعبر، وفق مسؤول، في معبر رفح. 
  
وأفاد مدير الإعلام، في معبر رفح، وائل أبو محسن، بمغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية من أصل 400 شخص وستين جريحًا من المقرر أن يغادروا القطاع الخميس.

وأشار إلى بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. 

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