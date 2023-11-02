أوكرانيا "متفائلة" بشأن بدء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي

أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "تفاؤله" الخميس في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال كوليبا للصحافيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا "نحن متفائلون. لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات" التي قدمتها بروكسل.



وأضاف كوليبا "نتطلع بفارغ الصبر إلى عرض هذا التقرير ولدي أسباب للاعتقاد أنه سيمهد الطريق لقرار المجلس الأوروبي بشأن فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ودول أخرى".