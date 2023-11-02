الصين في "حالة تأهب" بعد عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان

أكدت الصين الخميس أنها في حالة "تأهب دائمة " غداة عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان، للمرة الثانية خلال شهرين.



وقال الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي للصين الكولونيل شي يي في بيان "تظل قواتنا الموجودة (هناك) في حالة تأهب دائمة وستتولى بكل حزم حماية السيادة والأمن الوطنيين، وأيضا السلام والاستقرار الإقليميين".



الأربعاء نفذت كل من السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس رفاييل برالتا" والفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس أوتوا" عبورا روتينيا عبر مضيق تايوان، بحسب ما قالت البحرية الأميركية.



ووصف المسؤول الصيني هذه العملية بأنها "تطبيل إعلامي"، مؤكدا أن القوات البحرية والجوية الصينية "تتبعت كل مسار" السفينتين العسكريتين.