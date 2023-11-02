روسيا تعلن اسقاط مسيرات أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

أعلنت روسيا الخميس أنها اعترضت تسع طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة إنرغودار الأوكرانية، حيث تقع محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.



ومحطّة زابوريجيا التي تُعدّ الأكبر في أوروبا وتضمّ ستّة مفاعلات، تخضع لسيطرة القوّات الروسيّة منذ آذار 2022. وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه "تم رصد تسع طائرات مسيرة أوكرانية واعتراضها بواسطة معدات الدفاع الجوي أثناء الخدمة بالقرب من مدينة إنرغودار في منطقة زابوريجيا".



واتهمت الوزارة أوكرانيا بالتهديد بالتسبب بـ"كارثة" في المحطة النووية، خلال ما قالت إنها عملية تبديل روتينية لمسؤولي الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، الذين يراقبون السلامة هناك.



وأكد الدبلوماسي الروسي ميخائيل اوليانوف في وقت سابق الخميس أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت فندقا في موقع المحطة النووية، من دون المزيد من التفاصيل.



وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شن الجانب الأوكراني هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة على بلدة إنرغودار الواقعة بالقرب من المحطة".



ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة الإعلان.



وتزايدت المخاوف بشأن المحطة منذ تفجير سد كاخوفكا الكهرمائي في 6 حزيران والواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية.