مجلس النواب البحريني يعلن "وقف" العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

أعلن مجلس النواب البحريني الخميس "وقف" المملكة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من الدولة العبرية، على خلفية الحرب الدائرة في غزة، فيما لم يصدر تأكيد من الحكومة في هذا الشأن.



من جانبها، أكّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها لم تتبلّغ أي قرار من جانب البحرين. وفي حال تمّ تأكيد الأمر، فستكون البحرين أول دولة عربية من بين تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، تُقدم على خطوة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب.



وقال مجلس النواب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: "يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي لدى مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل".



وأضاف: "يأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان القرار لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن "الصراع الدائر في غزة لا يحتمل الصمت".



في العام 2020، طبّعت البحرين علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية عبر "اتفاقات أبراهام" التي شملت أيضًا الإمارات والمغرب والسودان.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نود توضيح أنه لم يصلنا أي إعلان أو قرار من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بشأن عودة سفيرَي هاتين الدولتين" إلى بلديهما.



وأضاف: "العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرّة".