الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عقوبات أميركية على شركات في تركيا والصين والإمارات تتهم بدعم الحرب على أوكرانيا

أخبار دولية
2023-11-02 | 12:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عقوبات أميركية على شركات في تركيا والصين والإمارات تتهم بدعم الحرب على أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عقوبات أميركية على شركات في تركيا والصين والإمارات تتهم بدعم الحرب على أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على أفراد وشركات تتهمها بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، مستهدفة كيانات في تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة في مسعى لتعطيل سلاسل إمداد موسكو.
     
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن ذلك يأتي في وقت نقلت روسيا إنتاج التكنولوجيا والمعدات وغير ذلك من المنتجات اللازمة لجيشها، لتعتمد على مورّدين في بلدان أخرى للحصول عليها.
     
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن "روسيا تعتمد على الأفراد والكيانات من بلدان ثالثة ممن لديهم الرغبة لإعادة إمداد جيشها ودعم استمرار حربها على أوكرانيا ولن نتردد في محاسبة هؤلاء".
     
وغزت روسيا جارتها في شباط 2022 ما أدى لاندلاع أكبر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
     
وأشارت الوزارة الخميس الى ن روسيا تستغل "ما تعد عادة علاقات اقتصادية مشروعة" مع بلدان أخرى.
     
وأفادت بأن كيانات في الصين وتركيا والإمارات ترسل لروسيا سلعا ذات استخدام مزدوج على غرار مكوّنات رئيسية تعتمد عليها موسكو في أنظمة أسلحتها.
     
وتستهدف العقوبات الأخيرة 130 جهة.
     
وتشمل الجهات المستهدفة المواطن التركي بيرك توركان لدوره ضمن شبكة لشراء السلع تقيم علاقات مع أجهزة استخبارات روسية إلى جانب شبكة مقرها الإمارات يشتبه بتورطها بتمويل غير شرعي لروسيا، بحسب الوزارة.
     
كما تستهدف العقوبات قاعدة صناعية محلية روسية. ولفتت الوزارة إلى أن موسكو أعادت تركيز عملها "لضمان تمكن آلة الحرب من المحافظة على نفسها".
     
كما استُهدفت سبعة مصارف مقرها روسيا بالعقوبات.
     
وفضلا عن وزارة الخزانة، ستعلن وزارة الخارجية عقوبات يبلغ عددها حوالى 100 تستهدف مجالات على غرار إنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا والعائدات وقطاع المعادن والتعدين وشراء المعدات الدفاعية.
     
وتجمّد الولايات المتحدة جميع أملاك والمصالح ضمن أملاك الجهات المستهدفة بالعقوبات في الولايات المتحدة ويتعيّن إبلاغ السلطات الأميركية عنها مع قيود على التعاملات المالية تشمل أيضا الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
     
وفي بيان منفصل الخميس، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها أدرجت 13 كيانا (12 في روسيا وواحد في أوزبكستان) على القائمة السوداء لدعمهم الجيش الروسي عبر عمليات شراء وتطوير ونشر للمسيّرات الروسية.
     
وذكرت وزارة التجارة بأن هذه القاعدة تحرمهم قانونيا من الوصول إلى سلع خاضعة للاختصاص القضائي الأميركي.

أخبار دولية

عقوبات

الولايات المتحدة

تركيا

الصين

الإمارات

أوكرانيا

LBCI التالي
قتلى في انفجار عبوة ناسفة في نيجيريا
زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-07

الولايات المتحدة تشيد بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

وزير الدفاع الأميركي: بوتين سينتصر في أوكرانيا إذا أوقفت الولايات المتحدة دعهما لكييف

LBCI
أخبار دولية
2023-10-26

وزير الخارجية الصيني يدعو من واشنطن إلى علاقات "مستقرّة" مع الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-26

وزير الخارجية الصيني يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:36

سمير جعجع لـ سنة على الفراغ: لا يجب أن تصل الحرب الى لبنان لأنها ستقضي على البلد ويجب أن نفعل المستحيل لمنعها

LBCI
آخر الأخبار
09:22

الجزيرة: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة للأونروا في مخيم الشاطئ غرب غزة

LBCI
منوعات
2023-10-16

احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)

LBCI
اسرار
00:41

أسرار الصحف المحلية 2-11-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

ما قصة وعد بلفور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

جهات سياسية تبحث في مصير قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

"حزب الله" يشنّ 19 هجوما على طول الحدود.. اليكم آخر التطورات الميدانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

قبل ظهور السيّد كما بعده؟

LBCI
أخبار دولية
14:01

بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:12

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

LBCI
خبر عاجل
11:28

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
خبر عاجل
15:00

الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود

LBCI
خبر عاجل
09:53

اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي

LBCI
امن وقضاء
12:48

حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان

LBCI
منوعات
16:34

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More