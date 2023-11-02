بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس العمل على تجنب أي تصعيد للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد قيام كل من المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.



وقال بلينكن للصحافيين قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط: "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".