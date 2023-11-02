بايدن يعلن إجلاء 74 مواطنا أميركيا من غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه تم إخراج 74 مواطنا أميركيا من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر.وقال بايدن في المكتب البيضوي عند استقباله رئيس جمهورية الدومينكان لويس ابي نادر: "أنباء سارة. أخرجنا اليوم 74 أميركيا، من مزدوجي الجنسية".