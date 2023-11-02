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تضرر أربع مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في الغارات على قطاع غزة
أخبار دولية
2023-11-02 | 14:13
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تضرر أربع مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في الغارات على قطاع غزة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الخميس أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار الخميس بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.
وقالت الأونروا في بيان إن اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطىء (شمال القطاع)، واخريين في البريج.
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