الجيش الإسرائيلي يعلن "تطويق مدينة غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية "أنجزت تطويق مدينة غزة".