المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفاً حيوياً إسرائيلياً على سواحل البحر الميت

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم، هدفاً حيوياً لاسرائيل على سواحل البحر الميت.



وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل العدو".