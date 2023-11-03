الولايات المتحدة تدعو لـ"هدن موقتة ومحددة" في الحرب بين إسرائيل وحماس

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان هدن إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، تكون "موقتة ومحددة ولا ترتقي إلى وقف عام لإطلاق النار".



وخلال مناسبة انتخابية، حض أحد الحاضرين بايدن على الدعوة لوقف لإطلاق النار في هذه الحرب، فرد الرئيس الأميركي "أعتقد أننا بحاجة إلى وقف موقت".



وفي حديثه إلى صحافيين الخميس، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ما الذي يعنيه هذا الوقف المؤقت.



وأوضح أنه "وقف إنساني مؤقت ومحدد يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس".



أضاف: "الفكرة العامة هي أنه في تلك المساحة الجغرافية، وخلال هذه الفترات المحدودة، سيكون هناك وقف للأعمال العدائية بما يكفي للسماح بكل ما تحاول السماح به".



وأكد كيربي هذا الموقف، وقال: "نحن لا نؤيد وقفا عاما لإطلاق النار في هذه المرحلة"، مضيفا "كما قلت سابقا، نعتقد أن وقفا عاما لإطلاق النار من شأنه أن يفيد حماس في توفير مساحات لها لأخذ النفس والوقت لمواصلة التخطيط لهجمات ضد الشعب الإسرائيلي وتنفيذها".