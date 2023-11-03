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الأدميرال ليزا فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأميركية

أخبار دولية
2023-11-03 | 00:56
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الأدميرال ليزا فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأميركية
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الأدميرال ليزا فرانشيتي أول امرأة تقود البحرية الأميركية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الأدميرال ليزا فرانشيتي قائدة للبحرية الأميركية، ما يجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب وتصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة للقوات العسكرية. 
     
وفرانشيتي، التي أُقِرّ تعيينها في منصبها بغالبية 95 صوتا في مقابل واحد، كانت تقود البحرية بالوكالة منذ منتصف آب، بسبب عرقلة سيناتور جمهوري التعيينات العسكرية لمعارضته سياسة البنتاغون المتعلقة بالإجهاض. 
     
وقادت فرانشيتي خلال خدمتها في البحرية مدمرة بصواريخ موجهة وأسطولا من المدمرات ومجموعتين هجوميتين تابعتين لحاملتي طائرات.
     
كما تولت فرانشيتي منصب نائب قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا ولاحقا إفريقيا، إضافة إلى منصب نائب رئيس العمليات البحرية لتطوير القتال. وشغلت في أيلول/سبتمبر 2022 منصب نائب رئيس العمليات البحرية الذي يعد المنصب الثاني في البحرية. 

أخبار دولية

الأدميرال ليزا فرانشيتي

البحرية الأميركية

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