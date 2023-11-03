ألمانيا تحظر الأنشطة المتعلقة بحماس على أراضيها

حظرت ألمانيا الأنشطة المتعلقة بحماس على أراضيها، خصوصا أنشطة شبكة أعرب أعضاؤها عن دعمهم لهجمات حركة المقاومة الإسلامية على إسرائيل، حسبما أعلنت وزير الداخلية الألمانية.



وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر في بيان: "إلى جانب حماس، حظّرتُ اليوم بالكامل أنشطة شبكة هدفها تدمير دولة إسرائيل".



في 12 تشرين الأول، أعلن المستشار أولاف شولتس أن وزارة الداخلية "ستصدر حظرا على أنشطة حماس في ألمانيا".



ومنذ 2003، يصنف الاتحاد الأوروبي حماس رسميا منظمة "إرهابية".