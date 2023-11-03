مقتل فلسطينيَيْن في الضفة الغربية خلال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية

قُتل فلسطينيان خلال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار المواجهات هناك تزامنا مع الحرب في غزة.



واشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إلى أن الجيش الإسرائيلي "يقوم حاليا بأنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة خمسة بجروح، فيما قتل إسرائيلي عندما أطلق فلسطينيون النار على سيارته في شمال الضفة، وفق مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية.



وتصاعد التوتر منذ بدء الحرب قبل 27 يوما في الضفة الغربية.



وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية تتخللها مواجهات مع شبان غالبا ما توقع قتلى.



وارتفع عدد الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين إلى نحو 132 فلسطينيا.



ومنذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أجهزة الأمن الإسرائيلية "اعتقلت نحو 1900 فلسطيني في الضفة الغربية، وغالبية المعتقلين من حركة حماس، ومن بينهم وزراء ونواب سابقون، حيث تم تحويل غالبيتهم إلى الاعتقال الإداري".