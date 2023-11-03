إسرائيل ستعيد جميع عمال غزّة الذين علِقوا في أراضيها

أعلنت إسرائيل ليل الخميس الجمعة أنها ستُعيد إلى غزّة جميع عُمّال القطاع الذين علِقوا في الأراضي الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، و"قطع كل الصلات" مع القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية.



وأكد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان أنّ "عمّال غزّة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتمّ إعادتهم إلى غزّة".



واشار إلأى أنّ "إسرائيل تقطع كل الصلات مع غزّة ولن يكون هناك عمّال فلسطينيّون من غزّة".



وكانت إسرائيل أصدرت تصاريح عمل لنحو 18,500 فلسطيني من قطاع غزّة، حسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).



وقدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة هذا الرقم بما يصل إلى 4000 شخص.